В «Векторе» рассказали о схожих с COVID-19 и неопасных людям коронавирусах

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что ученые обнаружили коронавирусы, которые схожи с SARS-CoV-2, однако не представляют опасность для человека.

Максютов рассказал в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1», что специалисты провели анализ всех геномов нового типа коронавируса, результаты которого показали, что инфекция сформировалась вследствие «классической вирусной эволюции в природе», передает РИА Новости.

По его словам, природное происхождение вируса также подтверждают найденные в последнее время коронавирусы, которые циркулируют в природе, но человек не может ими заразиться. При этом они отличаются от нового ковида всего на 1%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что определены две фазы тяжелой формы коронавируса.