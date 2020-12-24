В Петербурге выявлено 3756 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге выявлено 3756 новых случаев заражения коронавирусом
Подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: администрация Петербурга

Коронавирусная пандемия в Петербурге продолжает набирать обороты: за последние сутки в городе подтвердили 3756 случаев заболевания ковидом.

Об этом стало известно в четверг, 24 декабря. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом петербуржцев достигло 215 тыс. 830.

Как сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, город на Неве остается на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости.

Городом с наибольшим приростом случаев COVID-19 по-прежнему является Москва, где нашли 8203 новых инфицированных. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область с 1538 случаями заражения за последние сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург может достичь плато по коронавирусу к концу года.

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