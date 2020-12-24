Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января

Некоторые будут вынуждены работать на Новый год. Фото: Pixabay

Некоторые будут вынуждены работать на Новый год. Фото: Pixabay

В России в первый день Нового года выйдут на работу 15% сотрудников. В Северной столице в первый день января готовы пожертвовать своим выходным днем 12% петербуржцев.

Данные об этом предоставил аналитический центр «Авито Работы» со ссылкой на исследование, которое состоялось в декабре. В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов из России.

Таким образом, 9% опрошенных сообщили, что у них 1 января официальный рабочий день, еще 6% готовы выйти на работу по собственному желанию. В прошлом году процент желающих был больше, – 19.

Отметим, что в Петербурге нашлось 5% граждан, которые планируют выйти на работу по своему предпочтению. Остальные 7% обязаны находится на рабочем месте в начале года.

«Чаще всего выходят на работу в праздничные дни в Северо-Кавказском федеральном округе, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: там по 11% опрошенных заявили, что у них обычный рабочий день, а по 7% опрошенных собираются отправиться на работу по собственной воле», – говорится в сообщении сервиса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре разработали рекомендации для россиян на Новый год.