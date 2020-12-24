Около 600 коек развернут в Ленобласти для больных Covid-19 к середине января

В Ленинградской области планируют увеличить коечный фонд в следующем году. Сейчас в регионе развернуто 3054 койки. В январе добавят еще 600 мест.

Как сообщает 78.ru, об этом заявил глава комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин во время заседания регионального правительства в четверг, 24 декабря.

«Планируем перепрофилировать 572 койки, доведя коечный фонд до 3626 коек», – пояснил Сергей Вылегжанин.

Также в регионе увеличат количество мест для больных с ИВЛ. Сейчас развернуто 679 коек. Из них 130 – заняты пациентами.

Кроме этого, закуплены лекарства на 62 млн рублей. Данные средства были выделены из 70,5 млн рублей, которые предоставили региону из федерального бюджета. При этом Ленобласть получила дополнительно еще 39 млн рублей. На эти деньги в ближайшее время закупят препараты от коронавируса.

Новые коечные места появятся к 15 января.

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