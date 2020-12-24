Песков: личные трагедии стали причинами самоубийств сотрудников ФСО в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние самоубийства сотрудников ФСО в Москве. Он считает, что это было связано с личными трагедиями, передает РИА Новости.

Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что самоубийства связаны с переработками по службе.

«Это человеческая трагедия, личная трагедия. И причины предыдущего случая тоже не были связаны с многочисленными переработками и со всем остальным, это неверная информация. К сожалению, это человеческая трагедия. Но еще раз повторяю, это связано исключительно с личными причинами. Большего я вам не могу сказать», – заявил пресс-секретарь президента.

Напомним, что об одно самоубийстве стало известно еще 30 ноября. По предварительным данным, он покончил с собой из-за проблем в личной жизни. Второй инцидент произошел на этой неделе. Скончался подполковник ФСО, предварительно оставив предсмертную записку. В ней он написал, что решился на данный шаг добровольно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков заявил, что публичная вакцинация Байдена не мотивирует Путина на такой шаг.