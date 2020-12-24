В Петербурге ЗакС принял 143 закона в 2020 году

В Северной столице подводятся итоги текущего года. Председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров обозначил главные законы. Всего их принято 143. Из них 128 – уже подписал губернатор Александр Беглов.

Об этом в среду, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

«2020 год оказался сложным испытанием для Санкт-Петербурга, России и всего мира. Пандемия коронавирусной инфекции всерьез проверила на прочность систему здравоохранения и социальной защиты, нанесла тяжелый удар по экономике и уровню бюджетных доходов», – заявил Вячеслав Макаров.

Кроме этого, чиновник отметил главные нововведения уходящего года. Среди них выплаты ветеранам ВОВ к 75-летию Великой Победы, введение дополнительных мер поддержки граждан в период пандемии, а также принятие налоговых льгот для поддержки бизнеса.

«Два пакета мер поддержки наиболее социально незащищенных категорий граждан и предпринимателей, пострадавших от ограничительных мер, показали свою эффективность. Петербургская экономика устояла и даже показала результаты, которые превышают весенние прогнозы», – добавил председатель ЗакСа.

Помимо этого, Макаров отметил поддержку внесенных президентом России Владимиром Путиным поправок к конституции РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что обсудили в ЗакСе 23 декабря: собаки-помощники и новые правила расселения коммуналок.