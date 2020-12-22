Собаки-помощники и новые правила расселения коммуналок: что обсудят в ЗакСе 23 декабря

В среду, 23 декабря, в Петербурге пройдет очередное заседание Законодательного собрания. В повестке – 15 вопросов. Депутаты проголосуют по пакету антикризисных мер, изменениям в список зеленых насаждений общего пользования и закону, который введет новое понятие «собака-помощник».

Заседание в Мариинском дворце традиционно стартует в 10:00. Ожидается, что в первую очередь парламентарии рассмотрят изменения в закон о зеленых насаждениях общего пользования. В пояснительной записке уточняется, что законопроект предлагает внести в перечень ЗНОП 23 новых территории, скорректировать границы 182 участков и исключить из списка 138 территорий.

Петербургские депутаты Анастасия Мельникова и Денис Четырбок также стали авторами закона, который закрепит в законодательстве понятие «собака-помощник». Авторы законопроекта отмечают, что такие собаки специально обучаются, чтобы помогать людям с инвалидностью. Животные закрывают двери и ящики, приносят вещи, поднимают упавшие предметы, включают и выключают свет. При этом в отношении собак-помощников, в отличие от собак-проводников, правовое регулирование отсутствует.

«В целях создания условий для повышения качества жизни людей с инвалидностью предлагается приравнять собак-помощников к собакам-проводникам», — говорится в пояснительной записке.

Еще одно ключевое предложение, которое могут рассмотреть депутаты, — изменения в сфере жилищной политики. Их инициатором выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Если они вступят в силу, то жители коммунальных квартир, подлежащих расселению по программе «Расселение коммунальных квартир», больше не будут иметь право на признание их нуждающимися в помощи города в улучшении жилищных условий. Эту возможность сохранят только для льготников.

Могут быть внесены изменения в перечень категорий граждан, которые имеют право встать на учет как нуждающиеся в жилых помещениях.

Ожидается также, что в окончательном, третьем, чтении депутаты проголосуют по антикризисному пакету мер, о котором ранее писала Gazeta.SPb.