В Петербурге «балконную амнистию» продлили еще на год

В Петербурге «балконную амнистию» продлили еще на год
По закону, все балконы в доме должны быть благоустроены в едином ключе, для чего необходимо сначала разработать проект благоустройства в отношении всего фасада или здания. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице правительство города согласилось с предложением депутатов «Единой России». Теперь новое изменение облика фасада многоквартирного дома нужно будет согласовать не позднее 1 января 2030 года.

Об этом сообщили в ЗакСе в четверг, 24 декабря. Новое постановление прокомментировал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

«В частности, в документе будет установлено, что остекление балкона или лоджии, произведенное до 1 января 2021 года, не является самовольным. Напомню, что в принятых нами законах этот срок установлен до 11 января 2020 года», – заявил Макаров.

Кроме этого, отмечается, что требование о согласовании или демонтаже остекления не может быть предъявлено ранее 1 января 2028 года.

Таким образом, «балконная амнистия» продлена на год в части признания остекления допустимым, и на 9 лет в части срока согласования изменений фасада, произведенных в 2020 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге ЗакС принял 143 закона в 2020 году.

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