На Пулковском шоссе две женщины попали под колеса иномарки

В четверг, 24 декабря, около 19:30 в Московском районе Северной столицы возле дома №22 по Пулковскому шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода.

Как информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 42-летний мужчина, находящийся за рулем автомобиля «Хендай» совершил наезд на двух женщин, 34 и 46 лет. В результате аварии обе госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранительным органами проводится доследственная проверка. Полицейские разбираются в обстоятельствах и причинах аварии, чтобы принять процессуальное решение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью у припаркованной на Светлановском проспекте иномарки неизвестные украли все двери, включая дверь багажника.