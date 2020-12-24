На Пулковском шоссе две женщины попали под колеса иномарки

На Пулковском шоссе две женщины попали под колеса иномарки
По итогам доследственной проверки правоохранители примут процессуальное решение. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В четверг, 24 декабря, около 19:30 в Московском районе Северной столицы возле дома №22 по Пулковскому шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода.

Как информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 42-летний мужчина, находящийся за рулем автомобиля «Хендай» совершил наезд на двух женщин, 34 и 46 лет. В результате аварии обе госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранительным органами проводится доследственная проверка. Полицейские разбираются в обстоятельствах и причинах аварии, чтобы принять процессуальное решение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью у припаркованной на Светлановском проспекте иномарки неизвестные украли все двери, включая дверь багажника.

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На Пулковском шоссе две женщины попали под колеса иномарки
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