В Отрадном спасатели ночью тушили дом на 60 «квадратов»

В пятницу, 25 декабря, в Кировском районе Ленинградской области частный дом. На его тушение выехали две дежурные смены спасателей.
Сообщение о возгорании поступило в 1:10. Загорелся частный дом на седьмой линии, сообщили ГУ МЧС по региону.
В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Дом горел на площади 60 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 4:09.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области следователи устанавливают обстоятельства пожара в детском пульмонологическом санатории «Колчаново».