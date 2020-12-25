В Отрадном спасатели ночью тушили дом на 60 «квадратов»

В пятницу, 25 декабря, в Кировском районе Ленинградской области частный дом. На его тушение выехали две дежурные смены спасателей.

Сообщение о возгорании поступило в 1:10. Загорелся частный дом на седьмой линии, сообщили ГУ МЧС по региону.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Дом горел на площади 60 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 4:09.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области следователи устанавливают обстоятельства пожара в детском пульмонологическом санатории «Колчаново».