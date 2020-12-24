СК проводит проверку по факту пожара в детском санатории в Волховском районе

СК проводит проверку по факту пожара в детском санатории в Волховском районе
Пожар в детском санатории. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Ленинградской области следователи устанавливают обстоятельства пожара в детском пульмонологическом санатории «Колчаново».

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области, на данный момент проводится проверка в усадьбе в городе Волхов, где расположен детский санаторий.

По предварительным данным, в здании загорелась кровля одного из корпусов санатория. В здании находилось 16 человек. Их удалось эвакуировать. Обошлось без пострадавших.

После проведения всех мероприятий будет дана правовая оценка происшествию.

Напомним, что пожар произошел днем, 24 декабря. О возгорании сообщили очевидцы. Отмечалось, что огонь распространился в одном из корпусов зданий. К счастью, дети находились в другом, – спальном. В целом, огонь распространился на 750 метров. Его удалось локализовать за несколько часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Росприроднадзор заинтересовался «пенной вечеринкой» на Петергофском шоссе.

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