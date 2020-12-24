В Волховском районе горит детский санаторий «Колчаново»

В Волховском районе горит детский санаторий «Колчаново»
Пожар в детском санатории. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Ленинградской области пожарные ликвидируют огонь в Детском пульмонологическом санатории «Колчаново». Информации о пострадавших не поступало, спасатели ликвидируют людей из здания.

Как сообщает Администрация Ленобласти со ссылкой на ЦУКС МЧС, огонь охватил примерно 750 квадратных метров. Само возгорание произошло днем, 24 декабря. На данный момент точная причина неизвестна.

Отмечается, что огонь распространился на территории учебного корпуса. До детей пламя добраться не смогло, они находились в соседнем корпусе – спальном. Их эвакуация не производилась.

К месту возгорания направлена бригада скорой медицинской помощи. Пожар локализован.

Напомним, что здание санатория построено в 1840 году. Данный объект является исторической усадьбой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что под Гатчиной пожарные за час потушили частный дом.

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