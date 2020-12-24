Росприроднадзор заинтересовался «пенной вечеринкой» на Петергофском шоссе

"Пенная вечеринка" на Петергофском шоссе. Фото: Скриншот из "ВКонтакте"

"Пенная вечеринка" на Петергофском шоссе. Фото: Скриншот из "ВКонтакте"

Огромное количество пены увидели местные жители на Петергофском шоссе. Схожие со снегом сугробы лежали на трассе и тротуарах. Данное явление прозвали в социальных сетях «пенной вечеринкой». Поиском источника инцидента заинтересовался Росприроднадзор.

Информация о пене на дорогах появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», утром, 24 декабря. Местные жители обвинили Дудергофский канал.

При этом, как сообщают в пресс-службе Росприроднадзора, ведомство уже начало проверку по обращениям местных жителей. На данный момент специалисты комитета совместно с Водоканалом занимаются поиском источника загрязнения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что «Леноблводоканал» заплатил 11,5 млн рублей за загрязнение ручья Безымянный.