Суд Висконсина отказал Трампу в пересмотре результатов выборов в штате

В Висконсине апелляционный суд отказал действующему президенту США Дональду Трампу в пересмотре итогов выборов в штате. Об этом сообщает РИА «Новости».

По официальным данным, демократ Джо Байден с небольшим отрывом одержал победу в этом штате и получил десять голосов выборщиков.

Штаб Трампа заявлял, что избирком Висконсина нарушил американскую Конституцию, ослабив требования к идентификации избирателей на выборах и разрешив выносные ящики для бюллетеней.

Отмечается, что решение суда может быть оспорено в Верховном суде США.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.