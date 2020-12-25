В Петербурге новый проект Генерального плана рассчитан до 2040 года

Перенос срока принятия изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга не остановит градостроительные процессы в городе. Фото: Baltphoto

Перенос срока принятия изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга не остановит градостроительные процессы в городе. Фото: Baltphoto

В Северной столице подготовлен Генеральный план на долгосрочную перспективу. Он рассчитан до 2040 года.

Как сообщает комитет по градостроительству и архитектуре, действующий план в Петербурге рассчитан до 1 марта 2021 года. Прогнозируемый окончание – до 2025 года. При этом окончание расчетного срока не приостанавливает действие Генерального плана и не влечет за собой остановку градостроительной деятельности.

Кроме этого, в комитет уже подготовлен проект изменений будущего плана. Планируется, что первая очередь его реализации завершится к 2030 году, а расчетный срок прописан до 2040 года. Также указан и прогнозируемый период, – 2050 год.

На данный момент документ проходит необходимые согласования. После он будет предоставлен на общественное обсуждение. Правительству проект будет предоставлен в следующем году.

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