«Ласточка» из Петербурга в Тихвин совершит первый рейс 28 декабря

На Ладожском вокзале состоится торжественный запуск скоростного пригородного электропоезда «Ласточка», который впервые выйдет на маршрут до Тихвина.

Как сообщает пресс-служба АО «СЗППК», свой первый рейс поезд совершит 28 декабря в 18:20. «Ласточка» отправится из Петербурга в Тихвин и обратно в Северную столицу. Также предусмотрены остановки на станциях Мга, Волховстро-1, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылево, Костринский.

Отметим, что данный маршрут станет для компании уже тридцатым, где используются комфортабельные поезда. До Тихвина «Ласточка» будет направляться в составе пяти вагонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, скоро начнется строительство высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург». При проектировки учтут мнение горожан.