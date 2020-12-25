В Малом Карлино ввели в эксплуатацию проблемный долгострой спустя 5 лет

В Малом Карлино ввели в эксплуатацию проблемный долгострой спустя 5 лет
Дом введен в эксплуатацию. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области компания ООО «ОблСтрой 55» начала строительство дома в 2015 году. Спустя два года он должен был сдан в эксплуатацию. Однако строительство затянулось еще на 3 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, разрешение на ввод удалось получить только спустя пять лет. В 2020 году долгострой ЖСК «Малое Карлино-2» завершен.

Отметим, что строительство объекта встало в 2018 году после признания застройщика банкротом. В итоге, для решения проблемы в мае 2020 было заключено соглашение о достройке дома инвестором – компанией ООО «Эстейт-Сервис».

Таким образом, данный дом стал 20 долгостроем, который удалось ввести в Ленинградской области с начала года. Всего в регионе с начала 2015 года введено 64 проблемных объекта без участия бюджетных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Путин потребовал реагировать с необоснованным ростом цен на жилье.

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В Малом Карлино ввели в эксплуатацию проблемный долгострой спустя 5 лет