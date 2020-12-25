«Известия» выпустили брошюру со статьей Путина о Великой отечественной войне

Статья президента России Владимира Путина «75 лет великой Победы общая ответственность перед историей и будущим» была опубликована в виде брошюры в издательстве «Известия».

Об этом сообщили на сайте Кремля в пятницу, 25 декабря. Там тоже появился данный материал в электронном виде. Статья дополнена приложением с выдержками из архива для читателей.

Отметим, что статья Путина издана на русском и пяти иностранных языках, – английский, испанский, немецкий, французский и китайский. Тираж составляет 50 тыс. экземпляров. Помимо самой статьи и приложения в работе указаны статистические данные о состоянии и соотношении военных сил Германии, СССР и его союзников в годы войны.

Материал уже был опубликован 18 июня в журнале National Interest, а также 19 июня на сайте Кремля и в «Российской газете».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Путин потребовал реагировать с необоснованным ростом цен на жилье.