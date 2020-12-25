Широкова приготовили к 100 часам обязательных работ за избиение арбитра

Экс-футболист сборной России Роман Широков проведет 100 часов обязательных работ за нападение на арбитра на любительском футбольном матче. Потерпевший требовал компенсацию в 500 тыс. рублей.

Как сообщает ТАСС, свое решение Мировой суд Преображенского района Москвы вынес в пятницу, 25 декабря. Бывшего футболиста отправили на работы и заставили выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, что конфликт с участием футболиста и арбитра произошел во время любительской игры. Широков, будучи футболистом команды «Матч ТВ», бурно отреагировал на красную карточку и напал на судью поединка. Потерпевший, – Никита Данченков написал заявление в полицию. Прокурор требовал реальный срок для игрока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербуржец проведет 260 часов обязательных работ за сбрасывание питбуля с окна.