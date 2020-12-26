В Петербурге в субботу ожидают снег и мороз

Выходные в Северной столице начнутся со снежной погоды и понижения температуры. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

В субботу, 26 декабря, ожидается преобладание облачной погоды, днем пройдет небольшой снег, на дорогах будет гололедица и снежные накаты.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров опустятся до отметки 3-5 градусов мороза. Подует северный и северо-восточный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление в городе будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершили украшение города новогодними гирляндами. Горожан радуют 62 новогодние ели и 1 400 праздничных конструкций.