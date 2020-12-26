В Петербурге ожидается небольшой снег и похолодание 26 декабря

В Северной столице сохранится облачная погода в выходной день. Однако ожидается небольшое похолодание ближе к вечеру. Пройдет небольшой снег.

Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса на субботу, 26 декабря, Петербург окажется в холодной части уходящего циклона. В такой ситуации ожидаются осадки при понижении температуры.

Таким образом, столбик термометра днем опустится днем от -3 до -5 градусов. К вечеру возможно значительное похолодание до -8 градусов. Ветер составит примерно 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и остановится на показателе в 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге досрочно выполнил годовую норму осадков в декабре. По словам специалиста, на текущий момент в Петербурге выпало уже 648 миллиметров дождя и снега. Это 102% от нормы. Для города на Неве это обычный показатель.