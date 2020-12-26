Петербург от снега ночью убирали 900 спецмашин и 400 дворников

Последствия снегопада ночью в Северной столице ликвидировали работники ручного труда. Для уборки были привлечены около 900 машин и 400 дворников. Данные об этом предоставил комитет по благоустройству на официальной странице «ВКонтакте».

В Петербурге в ночь на 26 декабря снег шел практически не останавливаясь. Высота покрова составила примерно 10 сантиметров. Об этом сообщили накануне в Гидрометцентре.

Поэтому для уборки города были организованы бригады. Дворники счищали снег с дорог и тротуаров, а позже вывозили в пункты приема. Кроме этого, трассы города покрыли смесью из песка и соли для предотвращения гололедицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ожидается небольшой снег и похолодание 26 декабря. Столбик термометра днем опустится днем от -3 до -5 градусов. К вечеру возможно значительное похолодание до -8 градусов.