Более 6 тыс. петербуржцев с Covid-19 получили помощь волонтеров за сутки

В Северной столице волонтеры оказывают помощь больным с коронавирусом с о 5 октября в рамках акции #мывместе. За прошедшие сутки 6 тыс. 420 петербуржцев получили продуктовые наборы.

Как сообщает медиацентр правительства Санкт-Петербурга в субботу, 26 декабря, начиная с октября помощь была оказана 66 тыс. 352 петербуржцам.

Волонтеры оказывают помощь пожилым, одиноким людям и многодетным нуждающимся семьям в доставке бесплатных наборов. В них входят продукты первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).

Отметим, что с 5 октября в Штабе волонтеров зарегистрировались 1136 петербургских волонтеров. Стать волонтером может каждый житель нашего города в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Для этого необходимо заполнить форму на федеральном сайте мывместе2020.рф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса привили более 800 человек.