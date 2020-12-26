Петербуржцы смогут восстановить льготные проездные до 31 мая

В Северной столице продлили период восстановления льготных месячных именных проездных билетов.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», теперь жители города могут продлить период восстановления билетов до 31 мая следующего года. Это распространяется на проездные на троллейбусы, автобусы и метро.

Напомним, что в Петербурге действие льготных проездных было остановлено с 28 марта по 31 мая из-за введенных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, с 1 января восстановить билет можно с помощью оформления заявления в любой кассе станции метрополитена

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что работа двух станций метро Петербурга изменится в выходной 31 декабря. Станции метро «Достоевская» и «Площадь Александра Невского 2» будут работать 26 декабря по графику рабочего дня. 31 декабря наоборот, – по графику рабочего дня.