Работа двух станций метро Петербурга изменится в выходной 31 декабря

В Последний день года две станции метро подземки будут работать в другом режиме. Связано это с переносом выходного дня, – с 26 на 31 декабря.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, станции метро «Достоевская» и «Площадь Александра Невского 2» будут работать 26 декабря по графику рабочего дня. 31 декабря наоборот, – по графику рабочего дня.

Таким образом, станции будут закрыты в последний день года.

Напомним, стал известен график работы общественного транспорта в новогодние праздники в Петербурге. Сообщается, что 1 января 2021 года работа наземного транспорта прекратиться в 23:59. В ночь на 1 и на 7 января общественный транспорт круглосуточно работать не будет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге проект участка «красной» ветки метро появится не раньше 2022 года.