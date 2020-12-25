В Петербурге проект участка «красной» ветки метро появится не раньше 2022 года

В Северной столице строительство новых станций метро «красной» ветки может начаться позже запланированного срока. Новый участок от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова» начнут проектировать только в 2022 году.

Об этом сообщает издание Peterburg2 со ссылкой на данные комитета транспортной инфраструктуры. Отмечается, что проектировка должна была начаться в этом году, однако сделать этого не удалось из-за нехватки бюджета. Для этого специалистом нужно 613,5 млн рублей.

Напомним, что две новые станции метро на «красной» ветке должны ввести в эксплуатацию в 2026-2027 годах. При этом проектирование может изменить данные сроки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, в Петербурге открылась перехватывающая парковка у метро «Проспект Большевиков». Площадь стоянки составляет более 5 тыс. квадратных метров. На ней 85 машино-мест, в том числе 9 для инвалидов.