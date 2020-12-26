Суд в Петербурге арестовал пять лжесотрудников банка

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения семерым лжесотрудникам банков, обвиняемых в мошенничестве.

В начале декабря этого года семеро злоумышленников, выдавая себя за сотрудников безопасности банка, убедили жительницу Петербурга перечислить на их счета 150 тыс. рублей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Они убедили, что женщину оформлять на себя несколько кредитов суммами 245 и 100 тыс. рублей и перевести деньги на их счета. Также фигурантам вменяется эпизод на 400 тыс. рублей, присвоенных по похожей схеме.

Пятеро злоумышленников отправлены под стражу, а двое помещены под домашний арест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что семья убитой Анастасии Ещенко не будет обжаловать приговор судьи. Подозреваемого Олега Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы.