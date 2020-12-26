Трамп заявил, что локдаун хуже коронавируса

С начала пандемии в США зарегистрировано 18 881 783. Фото: pixabay.com

С начала пандемии в США зарегистрировано 18 881 783. Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что карантин, введенный в некоторых штатах, хуже самого коронавируса.

«Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом», — написал он в Twitter.

Трамп добавил, что в Калифорнии число заражений выросло, несмотря на ограничения.

По последним данным, с начала пандемии в США зарегистрировано 18 881 783, число смертельных исходов достигло 331 116 человек.

На 26 декабря в мире число зараженных коронавирусом достигло 80 027 056 человек. Более 1,7 миллиона человек умерли. Выздоровели более 45 миллионов пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса привили более 800 человек. Согласно статистике Межведомственного городского координационного совета по противодействию пандемии, всего в городе привито 3 028 жителей, а завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека.