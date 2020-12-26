В Германии первую прививку от коронавируса получила 101-летняя женщина из дома престарелых

В Германии началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Первую прививку получила 101-летняя женщина, проживающая в доме для престарелых в Хальберштадте, земля Саксония-Ангальт, пишет таблоид Bild.

Всего вакцину, разработанную BioNTech и Pfizer, получили 40 из 59 постояльцев центра и 10 работников, а также управляющий директор учреждения. Земля Саксония-Ангальт получила первые 9,7 тыс. доз вакцины в субботу, 26 декабря.

По последним данным, зарегистрировано 1 646 240 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 242 273 пациента, число смертельных случаев достигло 29 666.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса привили более 800 человек. Согласно статистике Межведомственного городского координационного совета по противодействию пандемии, всего в городе привито 3 028 жителей, а завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека.