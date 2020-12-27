Названы способы, как избежать заражения Covid-19 от члена семьи

Названы способы, как избежать заражения Covid-19 от члена семьи
Поддерживание 50-процентной влажности воздуха и частое мытье рук - наиболее действенные способы защиты от коронавируса в домашних условиях. Фото: pixabay.com

При заболевании домочадца коронавирусом все остальные должны перейти на противоэпидемиологический режим. Это позволит семье не заболеть инфекцией.

Об этом сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с радио Sputnik.

Таким образом, стоит надевать маски в общих комнатах и чаще проветривать квартиру. Также необходима влажная уборка. Ее проводит стоит дважды в день.

По словам врача, из-за одного больного в квартире все попадают под риск заразиться коронавирусом. При этом простые методы профилактики позволят избежать инфекции. Отметим, что больной до получения теста на коронавирус должен находиться в отдельной комнате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство России запретило госзакупки импортных масок. Ограничение продлится до 31 декабря следующего года. Однако запрет не распространяется на приобретение масок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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