Облачная погода без осадков ожидается в Петербурге 27 декабря

Облачная погода без осадков ожидается в Петербурге 27 декабря
Температура воздуха будет в пределах нормы. Фото: Baltphoto

Выходной день порадует петербуржцев облачной с прояснениями погодой. Температура воздуха будет незначительно опускаться в воскресенье, 27 декабря.

Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Петербурге будет определять небольшой гребень высокого атмосферного давления. Его стараниями установиться облачная погода.

Таким образом, температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Также ожидается незначительный юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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