Около 60% россиян ждут повышения зарплаты в следующем году

Большинство россиян хотят начать 2021 год с повышения заработной платы. Кроме этого, многие мечтают об адекватном руководстве.

Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob со ссылкой на исследование. Компания провела опрос россиян старше 18 лет. Респондентами выступили 1,6 тыс. человек.

«Больше половины россиян в этом году недовольно своей зарплатой и в предстоящем году ожидают ее повышения (59%). Стабильность важна 36% респондентов. Карьерного роста хотят 29% россиян. Работать под началом адекватного руководства в 2021 году мечтают 26% опрошенных», – говорится в сообщении сервиса.

Также около 25% опрошенных хотели бы получать на работе новые и интересные задачи. Другие 17% респондентов недовольны условиями труда, а еще 9% хотят признания своего труда.

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