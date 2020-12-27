Датчик открытия дверей сработал на борту авиарейса Сургут – Петербург

Самолет, летевший из Сургута в Северную столицу, вернулся обратно в аэропорт. На борту сработал датчик открытия дверей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, на борту самолета было 114 пассажиров. Среди них – девять детей и пять членов экипажа. Датчик открытия дверей мог вызвать опасную ситуацию, когда в кабину перестает поступать воздух, а также не работает система надува. Было принято решение совершить вынужденный возврат.

«Сургутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с возвратом на аэродром вылета воздушного судна авиакомпании „Россия“. 27 декабря в 05:27 (03:27 мск) при выполнении рейса номер 6442 по маршруту Сургут – Санкт-Петербург на воздушном судне „Аэробус“ А319 сработал датчик открытия дверей и отсутствия наддува в кабине», – говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент по факту инцидента проводится проверка. Посадка прошла без происшествий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково 27 декабря нет отмененных и задержанных рейсов.