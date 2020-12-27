Почти 4 тыс. жителей Петербурга заразились Covid-19 за сутки

Почти 4 тыс. жителей Петербурга заразились Covid-19 за сутки
Жители Петербурга болеют коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Северной столице ежедневно растет количество новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа врачи установили болезнь у 3 тыс. 761 петербуржца.

За весь период пандемии в Петербурге инфекцией заразились 227 тыс. 97 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 27 декабря.

Напомним, что победить инфекцию за прошедшие сутки смогли 3 тыс. 128 пациентов. За весь период пандемии с болезнью справились 136 тыс. 239 человек.

При этом в городе растет и количество летальных исходов. Смертью коронавирус закончился уже для 7 тыс. 378 петербуржцев. За минувшие 24 часа скончались 76 пациентов.

В России на данный момент выявлено более 3 млн заражений коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тесты на коронавирус сдали около 38 тыс. петербуржцев за сутки.

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