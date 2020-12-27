Более 28 тыс. россиян выявили коронавирус за сутки

Коронавирусная инфекция набирает обороты в России. За минувшие сутки болезнь зафиксировали у 28 тыс. 284 человек. В целом, тенденция в 28 тыс. держится уже несколько дней подряд.

Данные об этом были опубликованы в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Напомним, что накануне зафиксировали 29 тыс. 258 случаев. Всего в России за весь период пандемии болезнь подхватили 3 млн 50 тыс. 248 человек.

В итоге, вылечится смогли уже 2 млн 450 тыс. 829 россиян. За минувшие сутки – 24 тыс. 390 человек.

При этом увеличивается и статистика летальных исходов. Всего от инфекции скончались 54 тыс. 778 человек. За сутки соответственно – 552 пациента. Днем ранее было выявлено 567 смертей.

Лидерами по суточному приросту остаются Москва и Санкт-Петербург – 6 тыс. 620 случаев в столице и 3 тыс. 761 в городе на Неве. На третьем месте Московская область – 1 тыс. 609.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России создадут аналог препарата от Covid-19, которым лечился Трамп.