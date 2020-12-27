Полиция разыскивает ночного поджигателя иномарок на Товарищеском

В Невском районе Петербурга неизвестный поджог два легковых автомобиля. Полицейские начали розыск злоумышленника.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 25 декабря, у дома 28/1 на Товарищеском проспекте. По предварительным данным, злоумышленник облил горючей жидкостью машину Lada Vesta. Огонь полностью уничтожил автомобиль и перекинулся на Opel Astra. Вторая иномарка выгорела частично.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские установили, что около 3 часов ночи неизвестный с помощью горючей жидкости совершает поджог Lada Vesta, после чего скрылся.

Первая машина принадлежит 44-летнему жителю Тверской области. Автомобилем Opel Astra владеет 27-летний мужчина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после поджога автомобиля задержали буйного мужчину.