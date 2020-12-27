В воскресенье Петербург окажется между двумя погодными циклонами

В городе будет облачная погода, с прояснениями. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В городе будет облачная погода, с прояснениями. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В последний выходной уходящего года жителей Петербурга ожидает облачная с прояснениями погода, но без существенных осадков. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Так, в воскресенье, 28 декабря, в городе на Неве ожидается гребень высокого атмосферного давления. Температурные значения будут близки к климатической норме последних дней декабря.

Столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза. Порывы юго-восточного ветра достигнут 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня погоду в Петербурге будет определять небольшой гребень высокого атмосферного давления.