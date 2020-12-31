Россиянам напомнили о возможных штрафах за празднование Нового года

Перед празднованием Нового года лучше ознакомиться с локальными нормативными актами, чтобы не столкнуться с административным правонарушением. Фото: pixabay

Перед празднованием Нового года лучше ознакомиться с локальными нормативными актами, чтобы не столкнуться с административным правонарушением. Фото: pixabay

Адвокат Олег Сухов предупредил россиян, что слишком шумное празднование Нового года может обернуться внушительным штрафом.

По федеральному закону, с период с 23 до 7 часов уровень громкости в квартирах не должен превышать спокойную человеческую речь. Несоблюдение этих требований может караться штрафом в размере тысячи рублей. Однако, законы могут отличаться в зависимости от региона — к примеру, в Москве за нарушение тишины придется заплатить 2 тысяч рублей.

Юрист также признает, что в период праздника правоохранители редко привлекают к административной ответственности излишне шумных граждан, разве что в экстренной ситуации — например, из-за драки. Адвокат, однако, добавил, что шумное празднование Нового года в условиях пандемии может стать нарушением не тишины и покоя, а санитарно-эпидемиологических норм, поэтому следует воздержаться от массовых сборищ и громких гуляний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какими полезными блюдами можно украсить новогодний стол.