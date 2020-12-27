В Красносельском районе половине потребителей вернули свет

В Красносельском районе половине потребителей вернули свет
В районе отключили электричество. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В воскресенье вечером, 27 декабря, многие жители Красносельского района остались без электричества в квартирах. Половине потребителей уже вернули свет.

Как сообщили в пресс-службе «Ленэнерго», электричество вернули в дома более чем 50% потребителей, попавших в зону отключения. в Красносельском районе. Специалисты продолжают восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ.

Последствия аварии устраняют 10 оперативных бригад, а также 24 дизель-генераторных установок. Диспетчеры работают над созданием резервных схем электроснабжения.

Напомним, около 18:00 в Красносельском районе пропало электричество. В зону блэкаута попали почти 200 домов. По данным городского управления МЧС, без света остались почти 20 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Красносельского района рассказали в соцсетях о пропаже электричества.

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