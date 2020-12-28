Большинство россиян считает, что лучшие времена после пандемии не наступят

Жители России оценили вероятность позитивных изменений в мире после завершения коронавирусной пандемии.

Исследование Ipsos Predictions показало, что 22% опрошенных россиян уверены, что после пандемии в мире наступят лучшие времена. В то же время 70% респондентов сомневаются, что ситуация хоть каким-нибудь образом улучшится.

При этом 45% жителей России надеются на возвращение к обычной жизни после ковида, а 37% рассчитывают, что в стране восстановится экономика. Помимо того, 66% участников опроса боятся, что пандемию COVID-19 сменит волна другого заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию пандемии коронавируса. В то же время другие опасные заболевания, такие как туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция «никуда не денутся», напомнил ученый.