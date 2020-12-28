Бездомный устроил смертельный бой после пьянки в петербургском подвале

Бездомный устроил смертельный бой после пьянки в петербургском подвале
Место происшествия. Фото: скриншот группы Дорожный инспектор соцсети ВКонтакте

В Василеостровском районе Петербурга пьянка бездомных закончилась задержанием. В результате застолья в подвале один проломил голову другому.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 27 декабря, в подвале дома №1 по улице Нахимова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

В ходе патрулирования стражи порядка обнаружили мужчину с кровоподтеками и следами борьбы. Им оказался 65-летний бездомный. Там же был задержан его собутыльник, который рассказал, что между ними произошла драка.

Предположительно орудие убийства — бетонная плита. Подозреваемый доставлен в отделение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчину выкинули из окна гостиницы Выборга во время драки. Его госпитализировали с переломами черепа, шейных позвонков, ребра, левой лопатки, шоком, комой второй степени и другими травмами.

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