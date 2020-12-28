В Петербурге в последний понедельник 2020 года похолодает до -7 градусов

Жителей Петербурга и Ленобласти ожидает настоящая зима. Последняя неделя 2020 года начнется с метелей.

В понедельник, 28 декабря, столбики термометров опустятся до -7 градусов. В некоторых восточных районах похолодает до -10 градусов.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы ветра и гололедица усложнят жизнь водителей и пешеходов. Автомобилистов просят оставаться внимательными на дорогах.

До 30 декабря в городе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогоднюю ночь петербуржцев ждут дожди. В городе прогнозируется аномальная погода.