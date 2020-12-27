В новогоднюю ночь петербуржцев ждут дожди

В новогоднюю ночь петербуржцев ждут дожди
Заснеженный Петербург. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

На Новый год в Петербурге ожидается аномальная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в последнюю неделю 2020 года температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

Как сообщили «РИА Новости», в новогоднюю ночь петербуржцев ждут дожди. Уточняется, что 30 и 31 декабря температура воздуха будет выше нормы на 4–8 градусов. Аналогичная погода ожидается и первого января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что последняя рабочая неделя в 2020 году начнется с облачной с прояснениями погоды, но без существенных осадков. Столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза.

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