В новогоднюю ночь петербуржцев ждут дожди

На Новый год в Петербурге ожидается аномальная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в последнюю неделю 2020 года температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

Как сообщили «РИА Новости», в новогоднюю ночь петербуржцев ждут дожди. Уточняется, что 30 и 31 декабря температура воздуха будет выше нормы на 4–8 градусов. Аналогичная погода ожидается и первого января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что последняя рабочая неделя в 2020 году начнется с облачной с прояснениями погоды, но без существенных осадков. Столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза.