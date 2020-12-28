Петербург 28 декабря окажется на периферии антициклона

Петербург 28 декабря окажется на периферии антициклона
В городе будет сухо и холодно. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

Сегодня в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, осадки не прогнозируются. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 28 декабря, синоптическая ситуация в городе по-прежнему будет определяться гребнем антициклона. Петербург окажется на периферии антициклона.

Температура воздуха в дневное время составит от -1 до -3 градусов. Подует юго-восточный ветер с порывами 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогоднюю ночь петербуржцев ждут дожди. Аналогичная погода ожидается и первого января.

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