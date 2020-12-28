Молодой петербуржец получил смертельный удар ножом в грудь от ревнивца, перегородившего дорогу на Оптиков

Молодой петербуржец получил смертельный удар ножом в грудь от ревнивца, перегородившего дорогу на Оптиков
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе Петербурга конфликт между автомобилистами обернулся трагедией. Ссора вспыхнула между знакомыми.

Инцидент произошел в субботу, 26 декабря, у дома №17 по улице Оптиков. В отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении по указанному адресу. Прибывшие правоохранители опросили на месте 21-летнего жителя. Мужчина рассказал, что проезжал в качестве пассажира в авто KIA RIO, принадлежащем 22-летнему приятелю.

Как стало известно gazeta.spb.ru, знакомый за рулем ВАЗ перекрыл им проезд. В ходе ссоры, возникшей на фоне ревности, мужчина вонзил нож в грудь 22-летнмему водителю, после чего скрылся.

Пассажир доставил пострадавшего в больницу. У него диагностировали колото-резаное ранение грудной клетки. Медики боролись за жизнь мужчины, но полученные раны оказались несовместимы с жизнью.

По «горячим следам» полицейские задержали злоумышленника. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Фучика мужчина получил удар ножом в грудь от незнакомца

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