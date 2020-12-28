На Бухарестской легковой автомобиль сбил пешехода

В Петербурге на Бухарестской улице произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, на участке не работал светофор.

Дорожный инцидент случился сегодня, 28 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Микра сбила пешехода на пешеходном переходе при неработающем светофоре», — написал автор записи.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают инспекторы ДПС. Машины скорой помощи не зафиксированы. Обстоятельства произошедшего и информация о состоянии пострадавшего не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель Volkswagen насмерть сбил мужчину, идущего по обочине.