В Ленобласти водитель Volkswagen насмерть сбил мужчину, идущего по обочине

В Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием пешехода. В 2-х км от поселка Кирилловское погиб 55-летний мужчина.

Трагическая авария случилась днем в воскресенье, 27 декабря, на 63 км автодороги «Пески-Сосново-Подгорье». 39-летний мужчина, управляя авто марки Volkswagen Polo, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, 55-летний мужчина в момент наезда находился на правой обочине по ходу движения автомобиля. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД в районе Мурино насмерть сбили пешехода.