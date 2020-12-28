В Ленобласти водитель Volkswagen насмерть сбил мужчину, идущего по обочине

В Ленобласти водитель Volkswagen насмерть сбил мужчину, идущего по обочине
Водитель сбил пешехода. Фото: pixabay

В Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием пешехода. В 2-х км от поселка Кирилловское погиб 55-летний мужчина.

Трагическая авария случилась днем в воскресенье, 27 декабря, на 63 км автодороги «Пески-Сосново-Подгорье». 39-летний мужчина, управляя авто марки Volkswagen Polo, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, 55-летний мужчина в момент наезда находился на правой обочине по ходу движения автомобиля. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД в районе Мурино насмерть сбили пешехода.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп смертельная авария


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Половина петербуржцев останутся без премий под Новый год
В Красносельском районе у горожанки угнали Audi Q7
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 22 338 жителей
Как изменятся цены на проезд в Петербурге в 2021-м году
В Ленобласти водитель Volkswagen насмерть сбил мужчину, идущего по обочине
В Петербурге задержали двух мужчин, оставивших прохожего без денег и документов
Молодой петербуржец получил смертельный удар ножом в грудь от ревнивца, ...
Петербурге и Ленобласти создадут единого оператора по утилизации отходов