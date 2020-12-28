Пять знаменитостей, слегших с ковидом прямо перед Новым годом

Коронавирус, кажется, не щадит никого. Даже известных людей. Gazeta.SPb рассказывает, кому из отечественных артистов не повезло заболеть всего за несколько дней до главного праздника года.

В начале прошлой недели стало известно о болезни актрисы Ирины Муравьевой. Как сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову, коронавирус у артистки протекал в легкой форме, и она находилась не в больнице, а дома. В связи с этим в афишу учреждения культуры пришлось внести изменения: спектакль «Всегда зовите Долли!» с участием Муравьевой, который должен был состояться 29 декабря, заменили на «Вишневый сад». Последний тест оказался отрицательным. Сейчас Ирина Вадимовна восстанавливается.

До этого опасную хворь подхватили поэт-песенник Николай Добронравов и его супруга — композитор Александра Пахмутова. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомую семьи, знаменитую пару госпитализировали, но творческий дуэт чувствует себя нормально. Несмотря на почтенный возраст, более 90 лет, Добронравов и Пахмутова справились с заболеванием и готовятся к выписке.

В понедельник, 28 декабря, стало известно о госпитализации с коронавирусом художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Об этом сообщили РИА Новости. Еще в прошлую среду, 23 декабря, он находился на амбулаторном лечении и полагал, что идет на поправку. А теперь, по его словам, Новый год встретит в больнице.

Коронавирусом заболела актриса Алиса Фрейндлих. Об этом 28 декабря сообщил телеканал «78» со ссылкой на историка Константина Богуславского. Оказывается, артистку госпитализировали в минувшую пятницу с обширным поражением легких. Сейчас ее состояние стабильно тяжелое, но прогнозы оптимистичные.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за последние сутки выявлено 3 748 случаев заболевания коронавирусом. За это же время выздоровело 2 248 человек, а 75 умерло.