В Ленобласти все экстренные службы в новогодние каникулы перейдут в усиленный режим работы

В Ленобласти все экстренные службы в новогодние каникулы перейдут в усиленный режим работы
Отделения скорой медицинской помощи и санитарная авиация будут мобилизованы. ото: unsplash

В Ленинградской области все экстренные службы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили в администрации Ленобласти, больницы, отделения скорой медицинской помощи и санитарная авиация будут мобилизованы. Кроме того, продолжат работу лаборатории, которые проводят исследования на коронавирус. Со 2 января продолжится посещение участковыми терапевтами амбулаторных больных на дому.

Работать без выходных будет комитет правопорядка и безопасности. Областные пожарные и спасатели проведут дополнительные мероприятия по профилактике пожаров и ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице, несмотря на проведение большинства мероприятий в онлайн-формате из-за коронавируса, будут усилены меры безопасности. В период новогодних праздников в городе будут работать в усиленном режиме правоохранительные органы, пожарные, спасатели и другие специальные службы.

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