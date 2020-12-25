В Петербурге будет организовано круглосуточное дежурство по ЧС в новогодние праздники 

В Петербурге будет организовано круглосуточное дежурство по ЧС в новогодние праздники 
Жителей Петербурга призывают провести Новый год дома. Фото: unsplash

В Северной столице, несмотря на проведение большинства мероприятий в онлайн-формате из-за коронавируса, будут усилены меры безопасности.

Как сообщают в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в период новогодних праздников в городе будут работать в усиленном режиме правоохранительные органы, пожарные, спасатели и другие специальные службы.

Отмечается, что пожарно-спасательный гарнизон будет приведен в состояние повышенной готовности. Общественный порядок и безопасность обеспечит полиция и Росгвардия.

В период с 31 декабря по 10 января в городе будет организовано круглосуточное дежурство руководящего состава исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в целях принятия оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, в комитет напомнили, что в целях эпидемиологической безопасности стоит отмечать Новый год дома в узком семейном кругу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре разработали рекомендации для россиян на Новый год.

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